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19:08   10 Августа 2020
Общество

Турция использует снижение цен для привлечения туристов к опасным курортам

Турция использует снижение цен для привлечения туристов к опасным курортам

Статистика демонстрирует рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией на территории Турции. Анкара может снизить цены на отдых из-за текущей эпидемиологической ситуации в стране.

Депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров рассказал, что турецкие курорты могут в скором времени снизить действующие цены на отдых в стране. Установлено, что неблагоприятная эпидемиологическая обстановка влияет на количество отдыхающих.

На территории Турции наблюдается стабильный рост числа заразившихся COVID-19. Сообщается, что количество заболевших увеличивается во всех районах страны.

Анкара чувствует падение интереса к своим курортам и пытается привлечь как можно больше туристов из разных стран. Вопрос безопасности отдыхающих граждан отходит на второй план, а здоровье путешественников оказывается заботой самих отдыхающих.

Подобный отдых может представлять серьезную угрозу в текущей эпидемиологической обстановке. Отмечен низкий уровень интереса иностранных туристов к турецким курортам, упомянул Федоров в публикации Федерального агентства новостей.

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Автор: Яна Либерман
#турция #туризм #опасность #фан #коронавирус

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