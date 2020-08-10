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19:01   10 Августа 2020
Экономика

Экономист Колганов оценил новый способ изменить кредитную историю

Экономист Колганов оценил новый способ изменить кредитную историю

Вопрос контроля кредитной истории заемщика облегчит жизнь всем. Об этом в беседе с журналистами заявил ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов.

Необходимость регулирования кредитной истории клиента назрел давно. Благодаря нововведению заемщики будут защищены от некорректного отображения кредитной истории, передает телеканал "360".

По словам Колганова, формирование кредитной истории российских граждан осуществляется кредитными агентствами и банками. Правила, защищающие интересы всех участников договора, в данном случае были бы полезны, уверен экономист.

С 2021 года россияне смогут исправить свою кредитную историю. Это станет реальным в случае, если кредитор примет решение не разбираться в вопросе или останется без лицензии.

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Автор: Ирина Большунова
#банки #кредитная история #Колганов

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