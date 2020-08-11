В Петербурге открылась выставка о возрождении «Царского села»

В Историческом парке «Россия – моя история» открылась выставка «Восстановлению подлежит. Царскосельские дворцы, возрожденные из пепла». Корреспондент «Политики Сегодня» побывала в бывшей императорской резиденции и узнала о путешествии китайского стула в столицу Восточной Пруссии, запечатлела фрагменты канувшей в Лету Янтарной комнаты и атмосферу праздника среди знатоков истории российского государства.

Традиционные для светских торжеств фуршет под звуки оркестра и разрезание красной ленточки не обошлись без необходимости соблюдать меры предосторожности из-за коронавируса. Гостям приходилось снимать маски только для того, чтобы насладиться шампанским и десертами, но стоит отметить, что это никак не повлияло на их позитивный настрой.

«Выставка во многом уникальна не только для гостей, но и для нас, — взял слово председатель комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко. — Здесь представлены экспонаты, которые создавали десятки лет несколько наших поколений. Мы собрались и обустроили возрождение вех музейной жизни. Всем, кому дорога петербургская культура, должны не упустить возможности посетить такую выставку».

О трагической главе в истории Царского села и героизме работников музея напомнили архивные документы. Фото и кинохроника запечатлела для потомков победителей фашизма эвакуацию коллекций в сентябре 1941 года, когда части вермахта стремительно продвигались к Пушкину.

«Этот год для всей страны знаменательный: мы празднуем 75-летие окончания войны, — напомнила директор одноименного музея-заповедника Ольга Таратынова. — Конечно, наш музей не мог пройти мимо такого события. <…> Все, кто трудился над восстановлением в 1950-60-е годы, в холоде, — героические люди. Их труд — действительно подвиг. Выставка, которую мы открываем сегодня, расскажет и о реставраторах, и о том, что они сделали для нашего музея».

Гостям обновленной экспозиции выдалась уникальная возможность увидеть редкие для обывательского взора вещи. Частичку азиатской культуры привнес стул из Китайского зала – образец мебельного искусства, изготовленный в Китае в 1770-х годах в составе гарнитура специально для Европы. Комплект из 47 лаковых стульев украшал интерьер Екатерининского дворца до начала войны. Десять предметов были отправлены в эвакуацию в Сарапул. В 1946 году один из потерявшихся стульев из этого гарнитура обнаружили на руинах Королевского замка в Кенигсберге.

Документальным свидетельством оккупации Пушкина и битвы за Волхов в 1942 году служит дневник старшего ефрейтора Курта Бютнера, который проходил службу в полицейской дивизии немецких захватчиков. Все эти события он описал в своем дневнике, который музею передал его сын Рейхольд Бютнер.

О Янтарной комнате, которую прозвали восьмым чудом света, сегодня напоминают лишь фрагменты декора. Основные элементы интерьера нацисты сняли со стен, упаковали в ящики и отправили в Кенигсберг. В 1941 году хранитель кенигсбергского собрания изделий из янтаря Альфред Роде сообщил местной прессе, что Янтарная комната, «встроенная» в Кенигсбергский замок, открыта для посещения. После вступления советских войск в Восточную Пруссию в 1944 году янтарные панели демонтировали и вывезли из зоны военных действий. До сегодняшнего дня судьба Янтарной комнаты остается неизвестной.

По-настоящему проникнуться атмосферой музея и подробно узнать о послевоенном восстановлении ансамбля Царского села, по словам Татариновой, можно только посетив выставку лично.

«Конечно, онлайн-режим сильно выручает и дает определенные преимущества, но все же магию подлинного предмета можно почувствовать, только находясь рядом», — добавила Ольга Таратынова.

«Главная миссия нашего музейно-выставочного центра — сохранять историческое и культурное наследие. Эта выставка поможет соприкоснуться с той атмосферой, которая сопутствовала восстановлению уникальных экспонатов, а также даст прочувствовать это бережное отношение музея "Царское село" к музейным ценностям», — добавил генеральный директор музейно-выставочного центра «Россия – моя история» Олег Черняга.

Выставка будет открыта для всех желающих до 9 октября. Вход бесплатный.