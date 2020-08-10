Епифанова оценила возможность перехода на дистанционное обучение в РФ

Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова оценила вероятность полного перехода российских школьников на дистанционное обучение. Своим мнением она поделилась с журналистами.

Дистанционная форма обучения не рассматривается в качестве основной в РФ, отметила Епифанова. Подобное возможно лишь в крайних случаях. Например, в ситуации на фоне пандемии коронавируса, пояснила собеседница NEWS.ru. Дистанционное образование — это неплохо, но в качестве дополнительного, добавила Ольга Епифанова.

Такой тип обучения выявил плюсы традиционного. "Удаленка" оказалась недоступна для многих детей, живущих в российских глубинках. Некоторые семьи испытывали сложности с доступом к гаджетам. То есть разные уровни дохода семей при дистанционном обучении дают разные возможности для получения знаний, что несправедливо, резюмировала Епифанова.