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18:42   10 Августа 2020
Общество

Епифанова оценила возможность перехода на дистанционное обучение в РФ

Епифанова оценила возможность перехода на дистанционное обучение в РФ

Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова оценила вероятность полного перехода российских школьников на дистанционное обучение. Своим мнением она поделилась с журналистами.

Дистанционная форма обучения не рассматривается в качестве основной в РФ, отметила Епифанова. Подобное возможно лишь в крайних случаях. Например, в ситуации на фоне пандемии коронавируса, пояснила собеседница NEWS.ru. Дистанционное образование — это неплохо, но в качестве дополнительного, добавила Ольга Епифанова.

Такой тип обучения выявил плюсы традиционного. "Удаленка" оказалась недоступна для многих детей, живущих в российских глубинках. Некоторые семьи испытывали сложности с доступом к гаджетам. То есть разные уровни дохода семей при дистанционном обучении дают разные возможности для получения знаний, что несправедливо, резюмировала Епифанова.

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Автор: Яна Либерман
#россия #образование #епифанова

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