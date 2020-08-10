В Турции призвали туристов носить маски в жару

Туристы, приезжающие на отдых в Турцию, должны носить маску в жару, закрывая нос. Об этом в понедельник, 10 августа, заявил глава управления провинции Коджаэли Шенол Эргюней.

По его словам, дыхательный орган должен быть закрыт маской, иначе возрастает угроза заражения коронавирусом. Он напомнил, что в Турции зафиксировано более 240 тысяч заболевших, передает ФАН. Расшатывать носовую часть маски — это ошибка, утверждает Эргюней, так как именно через нос чаще всего человек заражается вирусом, а не через глаза или рот.

Эксперт также раскритиковал туристов, пренебрегающих ношением маски в жару из-за физического неудобства. Он призвал отдыхающих обеспечить собственную безопасность. Только правильное использование средств индивидуальной защиты поможет снизить риск заражения коронавирусом, добавил в заключение Эргюней.