Восток Ливии поддержал демаркацию морских границ Греции и Египта

Восточное правительство Ливии поддерживает соглашение о демаркации морских границ между Грецией и Египтом. Об этом заявил министр иностранных дел Востока Ливии Абдель-Хади Хувейдж.

Глава внешнеполитического ведомства Восточного правительства заявил, что дипломаты из Тобрука принимали участие в переговорах по данному соглашению в июле. Тогда же было достигнуто понимание не только по демаркации морского пространства, но и по ряду других вопросов, пишет ФАН.

По словам Хувейджа, глава Палаты представителей Ливии Агила Салех находится сейчас в Египте, где готовится выступить на заседании по ливийско-египетской инициативе. Также, в ходе визита Салеха в эту страну будет поднята тема нежелания жителей Ливии принимать политику главы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.