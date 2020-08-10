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18:16   10 Августа 2020
Политика

Восток Ливии поддержал демаркацию морских границ Греции и Египта

Восток Ливии поддержал демаркацию морских границ Греции и Египта

Восточное правительство Ливии поддерживает соглашение о демаркации морских границ между Грецией и Египтом. Об этом заявил министр иностранных дел Востока Ливии Абдель-Хади Хувейдж.

Глава внешнеполитического ведомства Восточного правительства заявил, что дипломаты из Тобрука принимали участие в переговорах по данному соглашению в июле. Тогда же было достигнуто понимание не только по демаркации морского пространства, но и по ряду других вопросов, пишет ФАН.

По словам Хувейджа, глава Палаты представителей Ливии Агила Салех находится сейчас в Египте, где готовится выступить на заседании по ливийско-египетской инициативе. Также, в ходе визита Салеха в эту страну будет поднята тема нежелания жителей Ливии принимать политику главы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.

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Автор: Яна Либерман
#египет #ливия #греция #салех #хувейдж

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