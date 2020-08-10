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18:16   10 Августа 2020
Происшествия

Возможного осквернителя памятника Рокоссовскому задержали в Польше

Возможного осквернителя памятника Рокоссовскому задержали в Польше

Полиция Польши нашла и задержала жителя Легницы, который может иметь отношение к осквернению установленного на городском кладбище памятника маршалу Константину Рокоссовскому. Скульптуру похитили и обезглавили.

Житель польского города Легница попал под подозрение в осквернении памятника советскому и польскому маршалу Константину Рокоссовскому. Мужчину задержала полиция. Операция заняла несколько дней, так как он находился не по месту проживания и скрывался от закона. В ведомстве отметили, что 34-летний поляк и ранее привлекался к ответственности за подобные преступления.

Памятник Рокоссовскому был частью открытой экспозиции музея, расположенного на территории кладбища красноармейцев в Легнице. Его похитили с постамента, а позже нашли обезглавленным на одной из улиц города.

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Автор: Руслан Неглинный
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