Экс-депутат Рады Царев не верит заявлениям Кравчука по Донбассу

Заявления представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о желании привлечь к переговорам страны G7 не заслуживают внимания и не вызывают доверия. Такое мнение «Политике Сегодня» выразил экс-депутат Верховной рады, бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев.

«Дело в том что, реальных движений по Минским соглашениям нет. Чтобы заполнить как-то информпространство, создавать инфоповоды, украинская сторона время от времени делает какие-то заявления. Как говорится, труп, который шевелится, уже не кажется трупом. Не стоит придавать какое-то значение и верить этому», — считает собеседник издания.

Царев напомнил, что нынешней власти Украины так и не удалось произвести обмен пленных и полностью развести войска. Не спешит Киев и подписывать закон об амнистии, отметил экс-депутат. Согласно Минским соглашениям, Украина обязана освободить от наказания, преследования и дискриминации участников конфликта в Донбассе.

[Экс-президент Украины Петр] Порошенко не хотел подписывать такой закон по понятным причинам. Но сейчас его может подписать нынешний глава страны Владимир Зеленский. И тогда уже был бы выполнен один конкретный пункт Минских соглашений. Но вместо этого Кравчук отделывается какими-то заявлениями, которые никому не интересны, и никогда не будут воплощены в жизнь», — заключил Царев.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент Украины Леонид Кравчук допустил, что к минскому процессу могут пригласить представителей стран, входящих в «Большую семерку» (G7: США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Канада, Япония). По его словам, такой вариант возможен, если вопрос об урегулировании конфликта в Донбассе зайдет в тупик. Тогда Киев будет просить США и других членов G7 присоединиться к переговорному процессу.

«Мы будем думать о новой редакции документа, просить собраться и провести международную конференцию по этим вопросам», — сказал Кравчук.

С 27 июля в Донбассе действует очередное бессрочное перемирие, но стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в его нарушениях. Кравчук возглавил украинскую делегацию в группе по Донбассу 30 июля. Он предложил уточнить особый статус Донбасса, а также допустил пересмотр Минских соглашений.