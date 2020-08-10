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17:48   10 Августа 2020
Политика

Правительство Ливана объявило о сложении полномочий

Правительство Ливана объявило о сложении полномочий

Кабинет министров Ливана принял решение уйти в отставку в полном составе после продолжительных протестов местного населения. Это подтвердил журналистам глава национального минздрава Хамад Хасан.

Решение кабмина уйти в отставку официально будет оглашено премьер-министром Ливана Хасаном Диабом, об этом заявил министр здравоохранения страны, его слова передает РИА Новости. В течение последних нескольких дней на территории страны продолжались акции протеста.

Дестабилизация обстановки произошла в Ливане 4 августа, когда в порту Бейрута прогремел взрыв. Детонация более чем 2 тыс. тонн аммиачной селитры вызвала сильнейшую взрывную волну, которая привела к разрушению зданий и человеческим жертвам. По официальным данным, в результате катастрофы погибли 158 человек, еще 21 числится пропавшим без вести. Ливанский премьер назвал случившееся следствием бесхозяйственности и процветающей в стране коррупции.

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Автор: Руслан Неглинный
#правительство #ливан #протесты #чрезвычайная ситуация

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