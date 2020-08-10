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 Die Welt выпустило статью о причинах поражения Германии во Второй мировой

Die Welt выпустило статью о причинах поражения Германии во Второй мировой
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 Die Welt выпустило статью о причинах поражения Германии во Второй мировой

Die Welt выпустило статью о причинах поражения Германии во Второй мировой
17:49   10 Августа 2020
Весь мир

Die Welt выпустило статью о причинах поражения Германии во Второй мировой

Die Welt выпустило статью о причинах поражения Германии во Второй мировой

Причины поражения Германии во Второй мировой войне заключаются в том, что «Гитлер все испортил», именно на фюрере лежит основная вина за поражение нацистов в развязанном ими противостоянии с СССР.

Об этом говорится мемуарах ветеранов вермахта, отрывок из которых опубликовало немецкое издание Die Welt. Общий смысл созданного после окончания Второй мировой войны по заказу США сборника воспоминаний нацистских генералов можно передать одной фразой:

«Мы бы победили СССР, но Гитлер все испортил».

В статье Die Welt, которая называется «Восточный фронт в 1944 году: сенсационная «доктрина добровольной блокады» Гитлера», говорится о том, что в марте 1944 года фюрер допустил фатальную ошибку, приняв решение сосредоточить усилия на жесткой обороне Восточного фронта. Именно эту концепцию Гитлера историки позже назвали «Доктриной добровольной блокады».

По мнению специалистов, ошибка Адольфа Гитера заключалась в его приказе продолжать защиту городов до последнего, несмотря на отсутствие снаряжения и на то, что противник обходит их с права и слева и движется дальше. При этом отмечалось, что соратники Гитлера отдавали себе отчет в том, что нет времени и смысла отстаивать эти «крепости», но они не могли донести это понимание до фюрера, так как боялись, а потом уже стало слишком поздно.

Die Welt выпустило статью о причинах поражения Германии во Второй мировой

Российские читатели смогли ознакомиться с мемуарами нацистских генералов, пытавшихся сложить вину за поражение на «глупого Гитлера» на сайте издания «ИноСМИ», где статья Die Welt переведена на русский язык. Судя по комментариям, под статьей, россияне не оценили попытку ветеранов вермахта оправдаться.

«Вечно у них Гитлер виноват. Типичное в мемуарах генералов в случае неудач – «я предложил так, но Гитлер решил по-другому», — говорится в одном из комментариев. — На самом деле Гитлер никогда не принимал самостоятельных единоличных решений, а принимал одну из точек зрения генералов».

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Автор: Александр Люблинский
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