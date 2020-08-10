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19:45   10 Августа 2020
Россия

В Госдуме предложили увеличить квоты в вузах для белоруссов

В Госдуме предложили увеличить квоты в вузах для белоруссов

В Госдуме предлагают выделить дополнительные квоты в российских вузах для белорусских студентов. Об этом во время онлайн-эфира в Медиагруппе «Патриот» сообщил член комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Ирек Зиннуров. По его словам, инициативу поддержали и в Россотрудничестве.

Сейчас, по словам Зиннурова, молодежь из Белоруссии часто уезжает на учебу в соседнюю Польшу. России важно не растерять связь с молодыми людьми из союзного государства. 

«Тогда у них будет формироваться совершенно другое мнение о России, нежели, когда они уезжают в Польшу и получают там образование, получают ту информацию, которую им в уши вкладывает то информационное поле о нашей стране», — подчеркнул депутат.

Также Зиннуров предлагает привлекать молодых белоруссов в российские вузы повышенной стипендией.

«Нужно, чтобы молодые люди захотели приехать в Россию. А для этого необходимо создавать условия, например, выделять высокую стипендию. Мы должны это изучать и брать на вооружение. Потому что в какой-то момент может быть поздно», — подытожил парламентарий.

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Автор: Каролина Зулкарнаева
#белоруссия #квоты #молодежь

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