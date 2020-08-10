В Госдуме предложили увеличить квоты в вузах для белоруссов

В Госдуме предлагают выделить дополнительные квоты в российских вузах для белорусских студентов. Об этом во время онлайн-эфира в Медиагруппе «Патриот» сообщил член комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Ирек Зиннуров. По его словам, инициативу поддержали и в Россотрудничестве.

Сейчас, по словам Зиннурова, молодежь из Белоруссии часто уезжает на учебу в соседнюю Польшу. России важно не растерять связь с молодыми людьми из союзного государства.

«Тогда у них будет формироваться совершенно другое мнение о России, нежели, когда они уезжают в Польшу и получают там образование, получают ту информацию, которую им в уши вкладывает то информационное поле о нашей стране», — подчеркнул депутат.

Также Зиннуров предлагает привлекать молодых белоруссов в российские вузы повышенной стипендией.