Мишустин поздравил президента Белоруссии с победой на выборах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонные переговоры с белорусским коллегой Романом Головченко.

В рамках беседы Мишустин передал поздравления президенту Белоруссии Александру Лукашенко, который одержал победу на выборах, прошедших 9 августа. Стороны также обсудили приоритеты интеграции.

По данным экзитпола, Лукашенко набрал 80% голосов. Активнее всего избиратели голосовали в Могилевской области, а наименьшая явка зафиксирована в Минске.