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17:33   10 Августа 2020
Политика

Мишустин поздравил президента Белоруссии с победой на выборах

Мишустин поздравил президента Белоруссии с победой на выборах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонные переговоры с белорусским коллегой Романом Головченко.

В рамках беседы Мишустин передал поздравления президенту Белоруссии Александру Лукашенко, который одержал победу на выборах, прошедших 9 августа. Стороны также обсудили приоритеты интеграции.

По данным экзитпола, Лукашенко набрал 80% голосов. Активнее всего избиратели голосовали в Могилевской области, а наименьшая явка зафиксирована в Минске.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #белоруссия #лукашенко #мишустин

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