Падающий рубль поднял цены на автомобили в России

За пять лет цены на легковые автомобили в России выросли на 40%. Если в 2015 году средняя стоимость новой машины составляла 1,2 миллиона рублей, то в 2020 году она повысилась до 1,7 миллиона рублей, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Аналогичный показатель у иномарок вырос еще сильнее – на 44% или 600 тысяч рублей. Теперь средневзвешенная цена иномарки составляет 1 962 000 рублей, т.е. около двух миллионов. В свою очередь, отечественные автомобили прибавили меньше – 37% или 190 тысяч. По итогам первого полугодия нынешнего года их средневзвешенная цена достигла 700 000 рублей», — сообщается на сайте «Автостата».

Аналитики агентства полагают, что главной причиной подобного роста послужил курс рубля, который упал по отношению к другим мировым валютам. Независимый автомобильный эксперт Дмитрий Попов согласился с предположением специалистов.

«Огромное количество моментов, связанных с комплектующими для автомобилей и прочими деталями, связаны с рублем. Если компания завозит комплектующие на территорию России из других стран, то значит они куплены в долларах. С ростом курса растет и цена в рублях. Вот отсюда и основная часть подобного взлета стоимости автомобилей», — заявил автоэксперт.

Курс доллара 10 августа составил 73,5 рублей. Тогда как, например, в конце января 2020 американская валюта стоила 62,39 рублей.

Попов обратил внимание, что с автомобильного рынка в России ушла марка Ford. В конце июня 2019 года компания закрыла два своих автосборочных завода в Набережных Челнах и Всеволожске, а также один моторный завод в Елабуге. Уход с рынка популярных у россиян и относительно недорогих марок: Mondeo, Kuga, Focus и Explorer — изменил картину спроса, заставил покупать более дорогие авто, объяснил эксперт.

«40% — это, действительно, серьезный прирост в цене. Но нельзя забывать главное правило рынка – спрос определяет предложение. Если цена растет, значит люди продолжают покупать. Не уверен, что такой скачок в средней стоимости автомобилей заставил россиян меньше их покупать», — заключил Попов.

Специалисты «Автостата» также объяснили рост цен на машины повышением налога на добавленную стоимость (НДС) и увеличением утилизационного сбора.