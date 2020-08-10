Глава Минфина Ливана ушел в отставку

Глава Министерства финансов Ливана Гази Вазни подал заявление об уходе со своего поста. О решении чиновника рассказала местная пресса.

Вазни стал четвертым членом правительства страны, который объявил о своей отставке. Министры принимают соответствующие решения в течение последних нескольких дней, пишет ТАСС.

Этому предшествовал взрыв в порту Бейрута, из-за которого погибли десятки жителей. Некоторые чиновники извинялись перед гражданами, что не смогли оправдать их ожиданий.

Ранее стало известно, что сложить свои полномочия также собирается ливанский премьер-министр Хасан Диаб.