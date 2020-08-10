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17:08   10 Августа 2020
Экономика

Аналитик Капустянский спрогнозировал для рубля оптимистичный август

Аналитик Капустянский спрогнозировал для рубля оптимистичный август

Курс рубля за последние пять лет в августе неизменно снижался, но текущий месяц может стать исключением из правил, если оптимизм на рынке сохранится, считает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

В комментарии для "Российской газеты" он отметил, что общий новостной фон сейчас на стороне российской валюты. Глобально ее поддерживает оптимизм в отношении сырьевых и рисковых активов со стороны инвесторов, так что в ближайшее время курс на укрепление должен сохраниться, хотя бы в рамках коррекции.

На следующей неделе доллар может опуститься до отметок 72–72,5 рубля, однако перелом наступит только после прохождения локального минимального экстремума в 70,5 рубля. Евро способен вернуться в диапазон 84–84,5 рубля. Есть шансы, что до конца лета конца лета американская валюта ослабнет до уровня 68–70 рублей, а европейская будет балансировать в интервале 80–83 рублей, отметил Капустянский.

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Автор: Василий Пименов
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