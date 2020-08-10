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17:07   10 Августа 2020
Экономика

Крупная выплата ожидает неработающих пенсионеров в России

Крупная выплата ожидает неработающих пенсионеров в России

Российским пенсионерам рассказали о новой доплате, которую можно получить после оформления заявки в органах соцзащиты. Об этом сообщила пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

Речь идет об адресной финансовой помощи. Размер выплаты будет зависеть от региона проживания пожилых граждан: от 3000 до 6500 тысяч рублей, передает PRIMPRESS. Средства на денежные выплаты будут направлены из бюджетов 18 субъектов России.

Для оформления потребуется пакет документов, куда входят справка о размере пенсии, составе семьи, доходах семьи, если они есть, а также паспорт и заявление. В некоторых случаях могут запросить дополнительные сведения.

Ранее стало известно, что пожилые россияне, которые не получили выплаты за соблюдение режима самоизоляции, смогут сделать это, обратившись в территориальные органы социальной защиты.

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Автор: Юлия Яковлева
#пенсии #пенсионеры #надбавка #органы соцзащиты

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