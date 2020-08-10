Историк Третьего рейха высмеял исследователей корабля нацистов в Антарктиде

Историк Третьего Рейха, писатель Константин Залесский усомнился в существовании «секретного корабля нацистов» у берегов Антарктиды, обнаруженного пользователями Google.

«Они еще себя называют интернет-исследователями. Ну это цирк. Эти заявления о том, что нашли очертания чего-то, что напоминает подводную лодку, абсолютно голословны. Это могут быть очертания чего угодно. Например, обломок корабля, который занесло из других широт», — рассеивает миф эксперт.

Разговоры о принадлежности останков корабля к флоту Третьего рейха начались после опубликованного на платформе YouTube ролика, в котором анонимный пользователь продемонстрировал свои наблюдения за спутниковой картой Google. Гигантская ледяная глыба по своим очертаниям напомнила ему круизный лайнер. Пользователь смог определить и длину находки — 122 метра. Некоторые комментаторы предположили, что корабль мог быть приписан к секретной военной базе нацистов.

Google Maps mystery as ‘400-foot ice ship’ spotted near Antarctica – and crackpots think it’s to transport world leaders https://t.co/LUadB0T2Wi via @GeekTech_App #geektech #technewsapp #Science — Geek Tech - High Tech News (@GeekTech_App_EN) August 10, 2020

Комментируя версию о нацистах в Антарктиде, Константин Залесский подчеркнул, что все теории пользователей не имеют под собой никакого основания, однако их вины в этом нет. Публицист напомнил о книге Ганс-Ульриха фон Кранца «Свастика во льдах. Тайная база нацистов в Антарктиде», которая повествует о создании секретных баз на континенте. По словам эксперта, в книге все факты были полностью выдуманы самим автором от начала до конца. Однако конспирологи до сих пор верят в то, что тайная база нацистов существует.

«Все эти немецкие подводные лодки в Антарктиде – это конспирологические теории и сказки, которые не имеют под собой никого подтверждения. Вообще никакого. Сама по себе версия придуманная, а вот уж интернет-исследователи — это вообще за гранью добра и зла, они постоянно что-то находят в Сети. Их вроде и обвинять-то не в чем», — подытожил собеседник «Политики Сегодня».

Уже не в первый раз на картах Google интернет-пользователи находят очертания военной техники. Так, в марте 2019 года одним из пользователей с ником MrMBB333 предположительно была обнаружена подводная лодка Адольфа Гитлера. При этом, как отметил интернет-исследователь, его предположения о связи лодки с Гитлером не точны, но «очень похоже».