Историк Третьего рейха высмеял исследователей корабля нацистов в Антарктиде

Историк Третьего Рейха, писатель Константин Залесский усомнился в существовании «секретного корабля нацистов» у берегов Антарктиды, обнаруженного пользователями Google.

Разговоры о принадлежности останков корабля к флоту Третьего рейха начались после опубликованного на платформе YouTube ролика, в котором анонимный пользователь продемонстрировал свои наблюдения за спутниковой картой Google. Гигантская ледяная глыба по своим очертаниям напомнила ему круизный лайнер. Пользователь смог определить и длину находки — 122 метра. Некоторые комментаторы предположили, что корабль мог быть приписан к секретной военной базе нацистов.

Google Maps mystery as ‘400-foot ice ship’ spotted near Antarctica – and crackpots think it’s to transport world leaders https://t.co/LUadB0T2Wi via @GeekTech_App #geektech #technewsapp #Science