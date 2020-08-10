LNGE отозвала предложение по созданию газового хаба для СПГ на Украине

Проект века, предполагавший создание на Украине хаба по торговле американским сжиженным газом и его хранению, сорвался, не успев начаться, так как компания «Нафтогаз» заявила, что ей не нужны конкуренты на рынке.

Как сообщает в понедельник издание EurAsia Daily, американская компания Louisiana Natural Gas Exports отказалась от идеи создать на Украине совместный газовый хаб и отозвала направленное ранее соответствующее предложение.

«Мы проинформировали президента Украины и премьер-министра о нашем решении отозвать наше предложение о заключении долгосрочного соглашения на поставку американского СПГ в Украину. Сам проект довольно сложен и может быть успешным только в том случае, если мы сможем сотрудничать со всеми соответствующими сторонами в Украине, а также в Польше и США», — заявил гендиректор LNGE Бен Бланшет, которого цитирует украинское издание Oilpoint.

По словам Бланшета, решение отозвать проект было принято из-за негативной реакции на него со стороны украинской национальной компании «Нафтогаз».

«Это привело нас к выводу, что в нынешних условиях для инвестиций в газовую отрасль в Украине проект не может соответствовать минимальным инвестиционным порогам», — подчеркнул американский бизнесмен.

Напомним, в марте текущего года, украинское Министерство энергетики подписало письмо о намерениях США, при этом тогда чиновники говорили, что речь идет не просто о создании в стране хаба, а о ее гораздо большем вовлечении в проект.

«С экономической точки зрения то, о чем мы говорим, означает, что Украина будет не просто хабом, куда газ будет входить, чтобы потом разойтись по Европе. Речь идет о вхождении Украины как государства в капитал всей цепочки: от добычи газа в США до его продажи в Европу», — говорил тогда замглавы ведомства Константин Чижик.

По его словам, проект планировалось запустить в течение 2-3 лет под патронатом украинского президента Владимира Зеленского, при этом со стороны государства в нем могли принять участие компании «Магистральные газопроводы Украины» и «Нафтогаз Украины». Кроме того, Чижик допустил возможность того, что финансовую поддержку данному проекту окажут правительственные учреждения Евросоюза и США.

Затем 27 мая украинский Кабмин одобрил заключенный Минэнерго страны и LNGE меморандум, о строительстве газопровода из польского Германовица в Бильче-Волицкое подземное газохранилище, и о ежегодных поставках на Украину в течение 20 лет 5,5 миллиарда кубометров сжиженного природного газа.

При этом глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев уже тогда заявлял, что данный проект на выгоден его компании, а также указывал на связанные с его реализацией большие экономические риски.