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17:28   10 Августа 2020
Весь мир

LNGE отозвала предложение по созданию газового хаба для СПГ на Украине

LNGE отозвала предложение по созданию газового хаба для СПГ на Украине

Проект века, предполагавший создание на Украине хаба по торговле американским сжиженным газом и его хранению, сорвался, не успев начаться, так как компания «Нафтогаз» заявила, что ей не нужны конкуренты на рынке.

Как сообщает в понедельник издание EurAsia Daily, американская компания Louisiana Natural Gas Exports отказалась от идеи создать на Украине совместный газовый хаб и отозвала направленное ранее соответствующее предложение.

«Мы проинформировали президента Украины и премьер-министра о нашем решении отозвать наше предложение о заключении долгосрочного соглашения на поставку американского СПГ в Украину. Сам проект довольно сложен и может быть успешным только в том случае, если мы сможем сотрудничать со всеми соответствующими сторонами в Украине, а также в Польше и США», — заявил гендиректор LNGE Бен Бланшет, которого цитирует украинское издание Oilpoint.

По словам Бланшета, решение отозвать проект было принято из-за негативной реакции на него со стороны украинской национальной компании «Нафтогаз».

«Это привело нас к выводу, что в нынешних условиях для инвестиций в газовую отрасль в Украине проект не может соответствовать минимальным инвестиционным порогам», — подчеркнул американский бизнесмен.

LNGE отозвала предложение по созданию газового хаба для СПГ на Украине

Напомним, в марте текущего года, украинское Министерство энергетики подписало письмо о намерениях США, при этом тогда чиновники говорили, что речь идет не просто о создании в стране хаба, а о ее гораздо большем вовлечении в проект.

«С экономической точки зрения то, о чем мы говорим, означает, что Украина будет не просто хабом, куда газ будет входить, чтобы потом разойтись по Европе. Речь идет о вхождении Украины как государства в капитал всей цепочки: от добычи газа в США до его продажи в Европу», — говорил тогда замглавы ведомства Константин Чижик.

По его словам, проект планировалось запустить в течение 2-3 лет под патронатом украинского президента Владимира Зеленского, при этом со стороны государства в нем могли принять участие компании «Магистральные газопроводы Украины» и «Нафтогаз Украины». Кроме того, Чижик допустил возможность того, что финансовую поддержку данному проекту окажут правительственные учреждения Евросоюза и США.

LNGE отозвала предложение по созданию газового хаба для СПГ на Украине

Затем 27 мая украинский Кабмин одобрил заключенный Минэнерго страны и LNGE меморандум, о строительстве газопровода из польского Германовица в Бильче-Волицкое подземное газохранилище, и о ежегодных поставках на Украину в течение 20 лет 5,5 миллиарда кубометров сжиженного природного газа.

При этом глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев уже тогда заявлял, что данный проект на выгоден его компании, а также указывал на связанные с его реализацией большие экономические риски.

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Автор: Александр Люблинский
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