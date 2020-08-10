Член Совбеза Венедиктов уверен в намерении Запада захватить нефть Ливии

Пандемия COVID-19 дала возможность Западу захватить нефтяные богатства других держав, таких как Ливия и Венесуэла. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Александр Венедиктов.

Желание стран Запада завладеть чужими нефтяными ресурсами даже не скрывается, что видно на примере Ливии и Венесуэлы, сообщил Венедиктов. Они искусно воспользовались периодом бушующей пандемии коронавирусной инфекции. Таким образом Запад смог как возобновить замороженные точки напряжения, так и создать новые.

Обстановка на геополитическом поле не будет стабилизирована в ближайшее время, считает представитель Совбеза РФ. Повысится активность со стороны системных игроков для попытки получить себе более выгодную позицию. При этом Венедиктов добавил, что на международной арене будут появляться новые сложные дилеммы.