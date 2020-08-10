Рoccийcкиe пeнcиoнepы cмoгут пoлучить oт гocудapcтвa выплaты 1 октября

Граждане пенсионного возраста 1 октября отмечают Международный день пожилых людей. К этому празднику пенсионеры смогут получить от государства новую выплату.

Каждый год в России устраивают различные мероприятия: ярмарки, концерты и многое другое для ветеранов и пенсионеров. Помимо этого, многим дополнительно выплачивают по 700 рублей в качестве разовой финансовой помощи.

На территории РФ проживает порядка 37 млн пожилых россиян. Однако на фоне изменений в пенсионном законодательстве официальных пенсионеров стало меньше. Так, в 2019 году на заслуженный отдых ушли на 355 тысяч человек меньше, чем до принятия реформы.

Ранее россияне в рамках опроса, проведенного негосударственным пенсионным фондом (НПФ) Сбербанка, рассказали, что в среднем хотели бы получать 59 тысяч рублей пенсии. Жители Москвы при этом назвали более крупную сумму, необходимую для комфортной жизни — 92 тысячи рублей.