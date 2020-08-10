Правительство ФРГ ведет переговоры с неугодными США европейскими фирмами

Правительство Германии ведет переговоры с компаниями, которым Соединенные Штаты угрожают санкциями на фоне строительства "Северного потока — 2". Об этом сообщил представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт.

По словам политика, Берлин не одобряет экстерриториальные санкции. Немецкое правительство наладило контакт с фирмами, которым американцы угрожают ограничениями из-за строительства российского газопровода.

Штеффен Зайберт заявил, что власти ФРГ ведут переговоры с европейскими коллегами по разработке дальнейших шагов в этом вопросе. Об этом написало ТАСС.

Телеканал "Царьград" сообщал, что в Госдуме РФ оценили разработку в ЕС механизма санкций против США.