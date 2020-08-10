Борис Токарев раскрыл секрет популярности "Ржева" в Шанхае

Фильм российского режиссера Игоря Копылова "Ржев" тепло приняли на международном кинофестивале в Шанхае. Кинолента рассказала правду о событиях во время Ржевской битвы, поэтому понравилась людям, уверен заслуженный артист РСФСР Борис Токарев.

Кинолента вышла на российские экраны в 2019 году, а годом позже фильм смогли увидеть уже иностранные зрители. Картину "Ржев" показали на экране кинофестиваля пять раз. Все билеты на нее были раскуплены заранее. По словам Токарева, зрители в Шанхае очень тепло приняли картину, поскольку она в красках показала настоящие события того времени.

"Как раз в этом смысле "Ржев" — картина глубокая, настоящая", — заявил Токарев в беседе с корреспондентом iReactor.

Глава попечительского совета Медиагруппы "Патриот" Евгений Пригожин выступил в роли спонсора для фильма. Дедушка петербургского предпринимателя участвовал в военных действиях, его прототип и стал главным героем картины, подчеркнул Токарев.