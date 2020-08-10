Программист Хобот будет судиться с "Новой газетой" из-за "Фонбет"

Суд зарегистрировал иск некоего гражданина Хобота А. В. к изданию "Новая газета". О предмете разбирательства данных нет, но документ может быть связан с историей "включения" компании "Фонбет" в список системообразующих предприятий в РФ.

Материал издания "Новая газета", в котором говорилось о якобы попадании букмекерской компании "Фонбет" в список системообразующих организаций в России, может послужить началом разбирательства в суде. На такую мысль наводит зарегистрированный Басманным судом Москвы иск, пишет Федеральное агентство новостей.

Автором документа является некий Хобот А. В. (это имя совпадает с именем программиста, бенефициара "Фонбета" Алексея Хобота), а ответчиком выступает та самая "Новая газета".

В середине мая на ее сайте появился материал под названием "Хобот виляет "Фонбетом"", где утверждалось, что компания вошла в список системообразующих предприятий России. После широкой огласки этой истории организация была вычеркнута из списка господдержки.

ФАН не исключает того, что зарегистрированный в московском суде иск может принадлежать программисту Хоботу, который намерен защитить честь и деловую репутацию компании.