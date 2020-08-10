Трамп сократил военные расходы на страхе ЕС перед «агрессивной Россией»

В статье для американского издания The National Interest профессор государственной политики и организации Массачусетского технологического университета Харви Сапольски выразил мнение, что США не должны поддаваться уговорам Латвии и перебрасывать туда солдат из Германии. Профессор считает, что Америка не обязана вставать между союзниками и «агрессивной Россией», чтобы принимать на себя первый удар в случае начала боевых действий.

«Переброска американских войск вперед, а не назад, в США, была бы ошибкой. Америка должна быть за спинами, а не впереди своих союзников в Европе. Нехорошо вклиниваться между союзниками и агрессивной Россией, служа связующим звеном, которое втянет Соединенные Штаты в любую войну», — считает Сапольски.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин объяснил, что на такие размышления профессора натолкнула политика президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома поставил под угрозу выработанный баланс сил на территории Европы.

«Вывод американских войск из Германии напугал многих экспертов в США. Они считают, что ни в коем случае нельзя нарушать тот баланс сил в Европе, который сформировал Вашингтон. Но, как мы знаем, Трамп здесь играет роль разрушителя почти всех механизмов, которые существовали для сдерживания гонки вооружения и прочего. Позиции нарушения механизма в Европе придерживаются многие эксперты, но их мнение пока никак не улучшило ситуацию», — заявил Кошкин.

Дональд Трамп приказал вывести из Германии 9,5 тысяч военных, не уведомив об этом власти ФРГ. Глава Белого дома объяснил свое решение тем, что Берлин недостаточно финансирует Североатлантический Альянс. Соответствующий указ американский лидер подписал 1 июля 2020 года. После его реализации в Германии останется 25 тысяч американских солдат.

Профессор Сапольски считает, что Евросоюз сегодня в состоянии самостоятельно сдержать «натиск России» в случае начала боевых действий. Вашингтон должен отказаться от идеи «защитить Европу от России». Кошкин выразил иную точку зрения.

«В Европе понимают, что если американские войска уйдут, то им одним придется сдерживать серьезные силы России в случае начала столкновений. Но при этом, руку на "красной кнопке" ядерного оружия будет все равно держать Вашингтон. Им не обязательно присутствовать для этого на территории Европы. Наличие американских солдат в определенном смысле держало баланс в этом плане. Если войска США уйдут домой, то произойдет дисбаланс», — добавил специалист.

Ранее министр обороны Латвии Артис Пабрикс пообещал платить американским солдатам за то, что они будут находиться на территории страны. Министр подчеркнул, что таким образом Вашингтон покажет поддержку тем странам, которые серьезно думают об укреплении своих национальных оборонных способностей.

«Политика Сегодня» ранее писала, как главы четырех федеральных земель Германии направляли письмо 13 конгрессменам США. В нем политики просили не ослаблять боеготовность НАТО выводом войск из ФРГ.