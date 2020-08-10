Болкунец: такого политического ажиотажа в Белоруссии не было с 1994 года

Прошедшие накануне в Белоруссии президентские выборы отличаются политическим ажиотажем, какого в стране не наблюдалось более четверти века – с 1994 года.

Об этом в понедельник в ходе проведенной Медаигруппой «Патриот» пресс-конференции, посвященной результатам прошедших в Белоруссии выборов, заявил белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

По словам эксперта, президент РБ не сталкивался с реальной политической конкуренцией с середины 90-х, и этот год — не исключение. На выборах 1994 года кандидат от народа Александр Лукашенко победил во втором туре Вячеслава Кебича, который на протяжении четырех лет занимал пост главы правительства.

Однако, добавил Болкунец, в последние годы в Белоруссии усиливается западное давление. Страны Запада, отметил политолог, пытаются оказать давление на белорусских граждан через политические программы. Но в этот раз курс агрессивной прозападной риторики, которым пошла местная оппозиция, привел к тому, что электорат сплотился вокруг действующего главы государства.

При этом Евросоюз продолжает считать Лукашенко «последним диктатором Европы» и нервно отреагировал на его очередную победу на выборах, добавил эксперт.

«Санкции будут жесткие, персональные, возможно финансовые. Активы Александра Лукашенко и его приближенных могут серьезно пострадать», — считает Болкунец.

Также он отметил, что большое влияние на политическую обстановку в Белоруссии оказывает Польша через информационную сферу и гуманитарную составляющую, так как именно туда из Белоруссии уехали многие оппозиционные лидеры и там учится много белорусских студентов. Поэтому России, заключил Дмитрий Болкунец, необходимо расширять свое присутствие в этой стране. Как в гуманитарной, так и в образовательной областях.

Напомним: по предварительным результатам прошедших 9 августа президентских выборов в Белоруссии, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовали более 80% избирателей при явке в 84%.