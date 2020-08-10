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17:45   10 Августа 2020
Весь мир

Гей-лобби уберегло польского вандала от наказания за поруганного Иисуса

Гей-лобби уберегло польского вандала от наказания за поруганного Иисуса

В Польше продолжаются массовые беспорядки с участием ЛГБТ-активистов. Один из членов движения «Стоп вздору» Михаил, именующий себя женщиной Марго, раскрасил в цвета радуги значимые монументы Варшавы. Противник гомофобии покусился на памятник Николаю Копернику,  символ столицы — Русалку со щитом, а также на статую Иисуса.

Действия правоохранителей не понравились ЛГБТ-активистам. Они вышли на улицы Варшавы в знак протеста. Их поддержали гей-сообщества в Великобритании: там заявили, что проведут акции в поддержку задержанного в Лондоне и Эдинбурге. Протесты широко освещались мировыми СМИ. В итоге полиция арестовала 48 участников движения, но на следующий день отпустила их.

По мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, за ЛГБТ-активистами стоят европейские силы, которые пытаются подорвать католические устои Польши и разрушить институт традиционной семьи.

 «Национализм Польше не нравится ряду европейских структур. Это не значит, что в Польше все хорошо в других планах. Но почему-то именно этот показатель — отношение к секс меньшинствам, — считается очень важным для Брюсселя. Естественно, в Европе приветствуют те, страны где падает количество верующих консервативных людей, и растет количество разного рода извращенцев», — считает парламентарий.

Милонов объяснил, кто стоит за гей-беспорядками в Польше

Милонов предрек благосклонность Фемиды ЛГБТ-активисту, однако серьезное наказание грозило бы тому, кто позволил бы себе уничижительные выпады в адрес сексуальных меньшинств, убежден депутат.

«В Европе можно быть подонком, можно хулиганить. Я не думаю,что памятники как-то ущемляли права извращенцев. Просто они как-то захотели о себе напомнить и показать, что им можно гораздо больше, чем другим людям.», — резюмировал парламентарий, — заключил Милонов.

Прошедшие акции ЛГБТ-активистов выражают протест против правящей партии «Право и справедливость». Традиционно гомофобная Польша не так давно выдала права представителям сексуальных меньшинств, в частности позволив им регистрировать брак и быть родителями. При этом избранный на второй срок президент страны Анджей Дуда выступает против усыновления детей однополыми парами, поддерживая традиционный институт семьи.

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Автор: Саида Габиева
#польша #милонов #лгбт

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