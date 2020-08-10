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16:13   10 Августа 2020
Политика

Главред "Сегодня.ру": "Шугалей-2" привлечет внимание к судьбе социологов

Главред "Сегодня.ру": "Шугалей-2" привлечет внимание к судьбе социологов

Продолжение фильма "Шугалей" является крайне важным делом, ведь нужно привлечь внимание к судьбе пленных россиян. Такое мнение в интервью изданию "ПолитЭксперт" высказал главный редактор портала "Сегодня.ру", военный эксперт Юрий Котенок.

При помощи кинокартин "Шугалей" и "Шугалей-2" поднимается крайне важная тема, считает эксперт. Они рассказывают судьбу российских ученых Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые более года находятся в неофициальной ливийской тюрьме "Митига". За их освобождение сейчас борется российская сторона.

Необходимо привлекать как можно больше внимания к этой ситуации, и с этим фильмы справляются отлично. Освобождение граждан России из тюрьмы является опасным делом, фактически на лезвии ножа. Котенок также напомнил, что Ливия, как и Сирия, попала под проект Турции по возрождению Османской империи. В связи с этим России следует вести себя осторожно, ведь турецкие притязания распространяются и на часть территорий РФ. Это является признаком большой гибридной войны, направленной против Российской Федерации, уверен специалист.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #турция #ливия #максим шугалей #Самер Суэйфан

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