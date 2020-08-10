Кипр согласился на требования РФ по налоговой ставке на доход от вкладов

Власти Кипра повышают до 15% налоговую ставку на проценты по вкладам. Эта мера предусмотрена налоговым соглашением с Россией, сообщает Минфин РФ.

Россия и Кипр 10–11 августа проводят очередной раунд переговоров по внесению изменение в соглашение о налогообложении. Делегацию Кипра на переговорах возглавил министр финансов островного государства Константинос Петридис.

Предложение повысить ставку налога с дивидендов, выведенных за рубеж, озвучил президент России Владимир Путин. Эта мера требовала корректировки соглашений с другими государствами, сообщается в материале ТАСС.