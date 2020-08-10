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Кипр согласился на требования РФ по налоговой ставке на доход от вкладов

Кипр согласился на требования РФ по налоговой ставке на доход от вкладов

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15:51   10 Августа 2020
Экономика

Кипр согласился на требования РФ по налоговой ставке на доход от вкладов

Кипр согласился на требования РФ по налоговой ставке на доход от вкладов

Власти Кипра повышают до 15% налоговую ставку на проценты по вкладам. Эта мера предусмотрена налоговым соглашением с Россией, сообщает Минфин РФ.

Россия и Кипр 10–11 августа проводят очередной раунд переговоров по внесению изменение в соглашение о налогообложении. Делегацию Кипра на переговорах возглавил министр финансов островного государства Константинос Петридис.

Предложение повысить ставку налога с дивидендов, выведенных за рубеж, озвучил президент России Владимир Путин. Эта мера требовала корректировки соглашений с другими государствами, сообщается в материале ТАСС.

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Автор: Илья Романович
#налог #кипр #вклады

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