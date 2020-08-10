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15:51   10 Августа 2020
Экономика

Беглов сообщил об освобождении ряда организаций Петербурга от платы аренды

Беглов сообщил об освобождении ряда организаций Петербурга от платы аренды

Более шестидесяти общественных организаций Санкт-Петербурга подали заявки на освобождение от арендных выплат, сообщил губернатор города Александр Беглов. Некоторые из них также имеют право на освобождение от оплаты коммунальных услуг.

Программа поддержки общественных организаций Петербурга учитывает необходимость снизить финансовую нагрузку на некоммерческие объединения. Рассчитывать на помощь Смольного могут сообщества ветеранов войны и труда, узников лагерей и жертв политических репрессий. На сегодняшний день о поддержке уже попросили 63 организации, пишут "Невские Новости" со ссылкой на заявление губернатора Александра Беглова.

Общественников освободят от арендной платы на 2020 год. Если объединение занимает помещение менее 100 квадратных метров, то ему также не придется платить за электричество, воду и отопление. Не исключено, что в будущем описанные в постановлении площади увеличат до 250 квадратных метров, тем самым расширив программу помощи.

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Автор: Яна Либерман
#санкт-петербург #льготы #аренда #беглов #недвижимость #общественные организации

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