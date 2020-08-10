Ковтун: Лукашенко дал интервью Гордону в надежде найти союзника

Украинский журналист Дмитрий Гордон записал интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по инициативе белорусского лидера. Такое мнение политолог Вячеслав Ковтун выразил в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«Президент Александр Лукашенко согласился на это интервью. Почему он согласился давать интервью украинскому журналисту, а не российскому, нужно спросить у него. Это его выбор», — считает эксперт.

Ковтун также заявил о позитивном отношении жителей Украины к Лукашенко, потому что его политика основана на защите суверенитета Белоруссии. По мнению политолога, тема сменяемости власти для Украины не так актуальна, как защита прав граждан.

Украинский эксперт убежден, что с помощью интервью белорусский президент стремился снискать поддержку общественности Украины в непростом вопросе цен на российские нефть и газ.

«С конца 2019 года Белоруссия находится под давлением со стороны России по поводу цены на нефть и на газ. Она вынуждена маневрировать и искать других союзников. Об этом Лукашенко неоднократно говорил публично, используя непарламентские выражения», — пояснил политолог.

Вячеслав Ковтун активно участвовал в российских политических ток-шоу с 2014 года, представляя про-украинскую позицию. В апреле 2020 года телеведущий Владимир Соловьев выгнал политолога с формулировкой «навсегда», после чего тот покинул Россию.