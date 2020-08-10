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 В DWN объяснили, зачем РФ вкладывает огромные средства и силы в Севморпуть

В DWN объяснили, зачем РФ вкладывает огромные средства и силы в Севморпуть
16:22   10 Августа 2020
Весь мир

В DWN объяснили, зачем РФ вкладывает огромные средства и силы в Севморпуть

В DWN объяснили, зачем РФ вкладывает огромные средства и силы в Севморпуть

Действия Кремля, направленные на усиление Тихоокеанского флота России ледоколами и превращение Северного морского пути в транзитный коридор, имеют не только военное, но и экономическое обоснование.

Как пишет в понедельник, 10 августа, немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten, данный проект предназначен для преодоления пропасти между Тихим океаном и остальной Россией.

Если Москве удастся реализовать проект, в рамках которого планируется направить в состав Тихоокеанского флота пять новых ледоколов, что позволит превратить Севморпуть в транзитный коридор, это сильное окажет влияние на мировые контейнерные перевозки. То есть, отмечают, авторы немецкого издания, российское руководство не просто занимается укреплением восточных рубежей страны, но и преследует экономические интересы.

Исторически так сложилось, что на протяжении долгого времени, усилия политики Кремля были сконцентрированы на обеспечение безопасности западных границ России, где в развитие Балтийского и Черноморского флотов вкладывались большие средства. Теперь же Москва занялась и укреплением восточного фланга страны, чтобы российским судам никто не мог заблокировать выход в Тихий океан.

В DWN объяснили, зачем РФ вкладывает огромные средства и силы в Севморпуть

К настоящему времени в состав второго по величине и эффективности российского флота –Тихоокеанского – входят 20 подлодок и 58 кораблей. Однако плохо развитая инфраструктура региона является слабостью Тихоокеанского флота, который оказался отрезан от центра страны.

Чтобы решить эту проблему была начата реализация ряда железнодорожных проектов, однако их планируется завершить к 2030 году, поэтому для соединения Тихоокеанского флота с остальной страной Москва намерена задействовать Северный морской путь. Для реализации этих планов Кремль решил усилить Тихоокеанский флот ледоколами, так как в обозримом – ближайшие десять-двадцать лет – вряд ли можно ожидать такого таяния льдов, чтобы судоходство по Севморпути можно было осуществлять без помощи.

«Проблема в том, что нынешние российские атомные ледоколы выйдут из эксплуатации уже в 2030—2035 годах. Поэтому Россия планирует построить новые. Но строительство обойдётся дорого, а бюджетные возможности Кремля сейчас ограничены из-за непростой мировой экономической ситуации, низких цен на нефть и последствий пандемии коронавируса», — отмечают немецкие журналисты.

В DWN объяснили, зачем РФ вкладывает огромные средства и силы в Севморпуть

Поэтому, пишет DWN, Москва и решила обратиться за помощью к иностранным инвесторам. Тем предприятиям, которые будут готовы вложить свои средства в развитие международного судоходства по Северному морскому пути, в Кремле готовы предложить налоговые льготы и создание зоны свободной торговли.

«В Москве убеждены, что, несмотря на высокие затраты, преодоление пропасти между Тихим океаном и остальной частью страны того стоит», — заключает автор материала.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #экономика #весь мир #ледоколы #судоходство #северный морской путь #севморпуть

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