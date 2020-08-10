Водолацкий: США введут санкции против Белоруссии после победы Лукашенко

Западу выгодно иметь нестабильное положение в Белоруссии, чтобы манипулировать гражданами и разыгрывать в стране сценарий украинского «майдана». Такое мнение на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» высказал депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«Я внимательно следил за выборами в Белоруссии, получал ежечасовую информацию о происходящих событиях. <…> Задача США и стран-сателлитов – создать вокруг России кольцо из недружественных стран, чтобы ограничить влияние России на постсоветском пространстве», — заявил парламентарий.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отмечал, что ситуацию в стране дестабилизируют польская и чешская разведки. Водолацкий обратил внимание, что спецслужбы этих стран также работают «по лекалам Центрального разведывательного управления США».

Депутат Госдумы также напомнил, что за последние пять лет штаб восточного сектора ЦРУ увеличился в 25 раз. Это значит, что растет число западных специалистов, которые изучают славянскую культуру и языки для последующего внедрения.

«Эти специалисты направляются в Венгрию, Румынию, Болгарию, Польшу и другие страны. Это целая армия, причем не только из сотрудников ЦРУ, но и Агентства национальной безопасности США», — добавил Водолацкий.

По прогнозам депутата, после победы Александра Лукашенко на президентских выборах США могут ввести санкции против Белоруссии. Американский посол, визит которого в скором времени ожидается в Минске, станет «проводником» этих неутешительных для страны новостей.

Напомним, выборы президента Белоруссии закончились протестами. Согласно официальным данным, за Лукашенко проголосовали более 80% белорусов. Кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская отказалась признавать результаты выборов.