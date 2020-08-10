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15:39   10 Августа 2020
Весь мир

Болкунец: победа Лукашенко на выборах в Белоруссии была прогнозируемой

Болкунец: победа Лукашенко на выборах в Белоруссии была прогнозируемой

Александр Лукашенко в шестой раз добился победы на президентских выборах в Белоруссии, и это было прогнозируемо. Однако не все принимают действительность — по данным МВД Белоруссии, в 33 городах последователи проигравшей на выборах Светланы Тихановской вышли на акции протеста.

Об этом в понедельник, 10 августа, на прошедшей в Медиагруппе «Патриот» пресс-конференции рассказал белорусский эксперт Дмитрий Болкунец.

По его словам, граждане готовились к протестам, так как знали, каким результатом закончатся президентские выборы в Белоруссии. Особенно с большим размахом протесты проходят в Минске, ничего подобного раньше не было, отметил Болкунец. По его словам, протестное движение будет продолжаться, и властям придется применять силу, чтобы его подавить.

«Я думаю, что в ближайшие дни будут протесты. Белоруссия будет долго эти последствия переживать», — добавил эксперт.

При этом он отметил, что оппозиция в Белоруссии не является единой силой, она размыта и не имеет лидеров. Есть лишь координаторы, которые дают протестующим установки через Telegram-каналы. Теперь многое будет зависеть от самих белорусских граждан, от того, как они отреагируют на происходящее.

Болкунец: победа Лукашенко на выборах в Белоруссии была прогнозируемой

Напомним, накануне, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы, победу на которых, по предварительным результатам, одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов избирателей.

На втором месте, по данным ЦИК Белоруссии, Светлана Тихановская. За нее проголосовали 9,9% избирателей. Остальные трое кандидатов не перешагнули двухпроцентный порог. Также Центризбирком сообщает, что явка избирателей на участки составила 84%, при этом против всех кандидатов высказались 6,02% проголосовавших белорусов.

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Автор: Александр Люблинский
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