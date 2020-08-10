Почти 60% москвичей с коронавирусом не имеют клинических проявлений болезни

Количество бессимптомных носителей коронавирусной инфекции в Москве достигает 60%. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Число пациентов, не имеющих клинических проявлений инфекции, значительно выше по сравнению с другими регионами из-за доступности тестирования. В столице любой горожанин может сдать анализ на COVID-19 по свободной записи при первых симптомах заболевания.

Такая мера дает высокий процент выявляемости. Простой скрининг не поможет добиться такого эффекта, он ниже примерно в пять раз, рассказал Собянин. Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась. В столице сняты практически все ограничения по коронавирусу, остается только запрет на проведение массовых мероприятий.