Продюсер культовых рок-групп Мартин Берч умер в 71 год

Известный сотрудничеством с рядом известнейших мировых рок-групп музыкальный продюсер из Британии Мартин Берч скончался на 72-м году жизни. О причинах смерти не сообщается.

Фронтмен группы Whitesnake Дэвид Кавердэйл сообщил о смерти известного британского музыкального продюсера Мартина Берча. Его не стало на 72-м году жизни. Что стало причиной его ухода, не уточняется.

Мартин Берч был широко известен в мире как продюсер таких культовых музыкальных коллективов, как Deep Purple, Black Sabbath и Iron Maiden. Последней он отдал 11 лет своей карьеры.