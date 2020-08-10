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15:26   10 Августа 2020
Происшествия

Продюсер культовых рок-групп Мартин Берч умер в 71 год

Продюсер культовых рок-групп Мартин Берч умер в 71 год

Известный сотрудничеством с рядом известнейших мировых рок-групп музыкальный продюсер из Британии Мартин Берч скончался на 72-м году жизни. О причинах смерти не сообщается.

Фронтмен группы Whitesnake Дэвид Кавердэйл сообщил о смерти известного британского музыкального продюсера Мартина Берча. Его не стало на 72-м году жизни. Что стало причиной его ухода, не уточняется.

Мартин Берч был широко известен в мире как продюсер таких культовых музыкальных коллективов, как Deep Purple, Black Sabbath и Iron Maiden. Последней он отдал 11 лет своей карьеры.

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Автор: Илья Романович
#смерть #продюсер #deep purple #black sabbath #Мартин Берч #Iron Maiden

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