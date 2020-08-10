Попова назвала лидирующие регионы по числу людей с антителами к COVID-19

Наибольшая доля пациентов с антителами к коронавирусной инфекции зафиксирована в Татарстане, Петербурге, а также в Тульской и Тюменской областях, сообщает Роспотребнадзор.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что исследования на наличие антител к COVID-19 уже провели в 26 регионах России.

Попова также отметила, что прирост пациентов с COVID-19 снизился почти в 50 раз с начала мая. Ситуация с коронавирусом стране стабилизируется, в большинстве регионов уменьшается количество новых случаев инфекции.