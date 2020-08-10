Онищенко не согласился с мнением о тяжелом течении коронавируса осенью

Мнение иммунолога Арега Тотоляна о тяжелом течении COVID-19 в осенний сезон прокомментировал врач-эпидемиолог и депутат ГД РФ Геннадий Онищенко. Он призвал не дезинформировать население неподтвержденными данными.

Депутат попросил не запугивать граждан не подтвержденными научно вещами. Просвещать людей нужно вдумчиво и спокойно — с объяснением того, какие стоит принимать меры. Россияне должны быть в курсе важности вакцины от гриппа. Три новых штамма вируса будут циркулировать в новом осеннем сезоне, напомнил Онищенко в беседе с телеканалом "360".

Подтвержденной информации о более жестком течении коронавируса осенью пока нет. Российским ученым удалось достаточно изучить инфекцию. Эпидемиолог напомнил, что Тотолян является его бывшим подчиненным, а НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера сейчас неверно информирует общественность.