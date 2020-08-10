Перестрелка боевиков ПНС Ливии в Тархуне привела к жертвам

Перестрелка в Тархуне, устроенная боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС), привела к жертвам. Погибли трое членов группировки "Ан-Нааджа", еще девять были ранены. Об этом сообщается в понедельник, 10 августа.

По информации Федерального агентства новостей (ФАН), агрессивные действия к представителям власти племен начал Исса Харуда. Боевики, устроившие разбой, подожгли дома представителей племени хушум, а те, в свою очередь, убили Мухаммада Хамиля. Боестолкновение остановили террористы из 301-го батальона ПНС.

Напомним, ливийский город Тархуна находится под контролем террористического ПНС, возглавляемого Файезом Сарраджем. Представители нелегитимного псевдоправительства регулярно устраивают потасовки с другими наемниками или мирными жителями. Ливийцы устраивают митинги против правительства Триполи, которое игнорирует проблемы населения и продолжает обстрелы.