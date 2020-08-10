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15:03   10 Августа 2020
Армия

Ливийская национальная армия празднует 80-летний юбилей

Ливийская национальная армия празднует 80-летний юбилей

Спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад аль-Мисмари поздравил солдат с юбилейной датой со дня основания, и напомнил соотечественникам о турецком вторжении и деле защиты мирных граждан. Об этом сообщает ФАН.

Ливийская национальная армия была образована 9 августа 1940 года. Мисмари подчеркнул заслуги ливийских воинов в деле борьбы с итальянскими войсками во время Второй мировой войны. И сейчас ЛНА остается мощной структурой, что позволяет Ливии оставаться независимым государством.

Сегодня армии фельдмаршала Халифы Хафтара противостоит опасный противник в виде Турции, а также террористов. Они укрепляют свои позиции на ливийской земле из-за действий Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Именно благодаря турецкой стороне ливийский народ не видит мира. Любые переговоры Анкара использует в свою пользу, для оккупации новых территорий и создания военных баз.

Однако армия Ливии держит оборону к западу от города Сирт, и выражает благодарность Египту за поддержку. Мисмари указал, что ЛНА требует разоружить боевиков и выдворить наемников из страны.

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Автор: Илья Романович
#турция #ливия #лна #Ахмад аль-Мисмари

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