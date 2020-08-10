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16:14   10 Августа 2020
Россия

Повышение акцизов открыло для россиян фруктовые вина

Повышение акцизов открыло для россиян фруктовые вина

По статистике оператора фискальных данных «Такском», розничные продажи алкоголя в России с марта по июль 2020 года упали на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года. На 7% снизилось потребление вина, на 9% — пива и на 13% — крепкого алкоголя.

Средняя цена на алкоголь в указанный период оказалась на 2% ниже, чем в 2019 году. Представители «Такском» уточнили, что проанализировали более 22 миллиардов кассовых чеков.

Руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз рассказал «Политике Сегодня», что данные «Такскома» неверно отражают ситуацию на рынке алкоголя в России.

«Это выборочные данные, хотя и заявленные масштабы, поначалу, поражают. 22 миллиарда кассовых чеков – это много, но у нас 144 миллиона человек населения. Получается, что они исследовали примерно по 15–20 походов в магазин одной семьи. Плюс ко всему "Такском" курирует несколько десятков магазинов, а не весь рынок в России. Так что на основании их исследования нельзя делать выводов», — объяснил эксперт.

Глава «ЦИФРРА» опроверг данные о падении спроса на алкоголь

Чтобы оценивать уровень продаж на алкогольном рынке, нужно обращаться к системе ЕГАИС — единой государственной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Дробиз сказал, что данные за июль в этой системе еще не опубликованы, а значит и оценивать продажи в этот период нельзя.

«Зато есть данные за первое полугодие 2020 года: никакого падения нет. Самые серьезные потери – это у коньяка, на 1% уменьшились продажи с того года. У винных напитков упали продажи на 30–35%, но это связано с тем, что государство резко повысило акцизную ставку на эти напитки. Люди просто перешли на фруктовые вина, их продажи как раз выросли процентов на 20», — добавил глава ЦИФРРА.

В сентябре 2019 года президент Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому с 2020 года акцизы на винные напитки повышаются. Сейчас они составляют 31 рубль за один литр. До 2022 года стоимость будет дальше увеличиваться по рублю в год.

Дробиз обратил внимание, что данные «Такскома» представляют собой крайне избирательную статистику. Сотрудники оператора фискальных данных анализируют лишь около 20% всех магазинов в России, которые официально продают алкоголь. Всего в стране примерно 220 тысяч торговых точек для розничной продажи алкогольной продукции.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #алкоголь #статистика #рынок

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