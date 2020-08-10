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14:44   10 Августа 2020
Политика

Клинцевич: заявления о награде в 10 млн показали слабость США

Клинцевич: заявления о награде в 10 млн показали слабость США

Американская реклама о 10 миллионах долларов за информацию о "вмешательстве" в выборы США демонстрирует слабость Вашингтона и отсутствие доказательств, заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

США таким способом хотят показать, что они "хозяева мира", уточнил сенатор в беседе с изданием "НьюИнформ". Клинцевич считает, что Америка возомнила себя исключительной и понимает только "мужской подход", а если оппонент в такой ситуации проявит слабость, то США этим воспользуются. Также реклама о 10 миллионах долларов нужна властям США для грядущих выборов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал поведение США нецивилизованной дикостью. По его мнению, такие нормы считались обыденными 200-300 лет назад, когда за "голову преступника" платили деньги. В современном мире такое поведение неприемлемо, подчеркнул депутат.

Телеканал "360" сообщал, что посол РФ в США объяснил, как Вашингтон пытается "похоронить" договор СНВ-III.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #сша #клинцевич

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