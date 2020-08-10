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14:35   10 Августа 2020
Экономика

В Госдуме указали два пути достижения пенсии в 50 тысяч рублей

В Госдуме указали два пути достижения пенсии в 50 тысяч рублей

Могут ли россияне получать ежемесячную пенсию в размере 50 тысяч рублей, рассказал глава комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Нынешняя система пенсионного страхования предполагает, что организации платят взносы за работающих сотрудников. По достижении ими возраста нетрудоспособности к фиксированной выплате назначается страховая пенсия, зависящая от количества накопленных страховых баллов. Однако даже при очень высоком окладе можно заработать не более 10 баллов в год, стоимость каждого составляет 100 рублей. Другими словами, для 50-тысячной пенсии потребуется непрерывный стаж в течение 50 лет и постоянная большая зарплата, цитирует депутата Федеральное агентство новостей.

Другой вариант заключается в том, что человек добровольно отказывается от пенсии и ждет определенное количество лет, пока она не увеличится благодаря специальному повышающему коэффициенту, отметил Нилов.

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Автор: Кристина Мокроусова
#госдума #пенсия #нилов #пенсионеры

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