Кадыров назвал Лукашенко другом России

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил лидера Белоруссии Александра Лукашенко с победой на президентских выборах и назвал его другом России, сообщают СМИ.

Кадыров выразил надежду, что Лукашенко сможет оправдать доверие белорусского народа. По его мнению, президент республики является талантливым политиком и крепким хозяйственником. Кадыров назвал главу Белоруссии другом России, пишет РИА Новости.

Выборы президента Белоруссии прошли в республике 9 августа. По предварительной информации, Лукашенко получил поддержку более 80% граждан страны.

Телеканал "360" сообщал, что явка на президентских выборах в Белоруссии составила 84% к моменту закрытия всех избирательных участков.