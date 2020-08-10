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13:56   10 Августа 2020
Общество

За лечение пациентов с COVID-19 медики получат новую льготу

За лечение пациентов с COVID-19 медики получат новую льготу

Стаж начисления пенсий будет засчитываться как день за два для российских врачей, которые работают с коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Председатель Правительства РФ 10 августа сообщил сотрудникам медицинских учреждений о новой льготе. Стаж медиков будет считаться особым образом – один день за два. Об этом было сказано на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

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Автор: Руслан Неглинный
#льготы #медики #мишустин

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