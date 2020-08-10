Стаж начисления пенсий будет засчитываться как день за два для российских врачей, которые работают с коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Председатель Правительства РФ 10 августа сообщил сотрудникам медицинских учреждений о новой льготе. Стаж медиков будет считаться особым образом – один день за два. Об этом было сказано на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.