Сурайкин заступился за антифашистов перед генпрокурором США Барром

Активисты движения «Антифа», которые подпитывают беспорядки на американских улицах, представляют собой современных большевиков. Такое мнение в эфире телеканала Fox News высказал министр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр.

«Это группа революционеров, интересующихся своего рода социализмом, коммунизмом. Они, по сути дела, являются большевиками. Их тактика является фашистской», — заявил генпрокурор.

По словам Барра, члены «Антифа» сплотились и набрали силы сразу после избрания президента Дональда Трампа в 2016 году. Вся их деятельность с того момента направлена на объявление импичмента действующему американскому лидеру. Журналисты США рисуют из активистов «Антифа» образ мирных демонстрантов, коими они не являются, добавил министр юстиции.

Главу партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина сравнение вооруженных антифашистов с революционерами-большевиками не задевает. Он объяснил «Политике Сегодня», что за громкими словами американского генпрокурора скрывается страх перед общественным недовольством и постепенным отказом американцев от капиталистической модели.

«Это типичный, животный страх апологета капитализма перед волей народа. Сколько бы в США не пытались принимать антикоммунистические законы и бороться с коммунистами, ход истории изменить нельзя. Будущее – это социалистические системы, а потом и коммунистические. Потому что это и есть народная власть. Естественно, что в США, как в центре капитализма, власть очень боится подобных настроений», — сказал Сурайкин.

Председатель «Коммунистов России» обратил внимание, что последние социологические исследования демонстрируют рост недовольства американцев капиталистической системой. По сравнению с 2010 годом, в США стало больше людей, готовых принять лидера-социалиста на замену нынешней власти.

Опрос Института Гэллапа в ноябре 2019 года показывает, что от капитализма хочет отказаться почти половина американцев в возрасте от 18 до 39 лет. По данным экономистов Габриэля Цукмана и Эммануэля Саэса, рабочий класс в США контролирует лишь 12% национального дохода.

«Старая, отжившая система в США уже агонизирует. Дыхание социализма и желание народа перейти к социалистической системе в стране уже неудержимо. Вот поэтому Барр и смешивает все в одну кучу. Подумайте, как можно смешивать социализм, который стремится создать равные условия для всех, в первую очередь для простых людей, с фашизмом, который ставил себе прямую задачу уничтожения людей?», — возмутился Сурайкин.

Коммунист заверил, что Уильям Барр навесил несколько «ярлыков», чтобы очернить неугодную Вашингтону форму народной власти.

«Этот генпрокурор за уши притягивает термины, которые вообще никак не связаны с процессом социализации США. Это просто дикий страх, что американцы выберут социализм и коммунизм, и сметут всю эту капиталистическую надстройку. Уильям Барр просто пытается напугать людей, выдавая белое за черное», — добавил «Коммунист России».

Дональд Трамп в мае 2020 года выразил желание добавить «Антифу» в список террористических организаций. По его словам, беспорядки на американских улицах устраивают именно активисты движения и «другие радикальные левые группировки».

«Политика Сегодня» ранее писала, как члены «Антифы» причастны к массовым беспорядкам в США. Сторонники движения выступают против капитализма и неолиберализма, а также противостоят фашистским и ультраправым идеям. В США «Антифа» — чуть ли не главные противники 45-го президента страны, политику которого они считают антимусульманской и националистической.