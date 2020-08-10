Кочетков: Запад так и не принял Польшу, которая ради него отвернулась от РФ 

Тому, кто захочет заняться сближением русских и поляков предстоит проделать титаническую работу, но крест на русско-польских отношениях ставить не стоит.

Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал политолог Алексей Кочетков, рассуждая о сложившейся в Польше ситуации.

По словам эксперта, когда-то русские и поляки, возможно, являлись единой общностью, об этом, говорит, например, польский язык, в котором до сих пор используется много слов, считающихся старорусскими, но вышедшими из употребления в современном русском языке.

«В начале XVII века, во времена польско-литовской интервенции, москвичи, например, понимали поляков без переводчика, — напомнил Кочетков. — Но все это было давно, и вот уже тысячу лет мы живем в разных цивилизациях. Причем мы сейчас живем в своей собственной, а они стали частью западной, и от этого никуда не уйти».

Также эксперт отметил, что, если в чем-то русские и поляки похожи, то в чем-то они отличаются принципиально. При этом в России живет множество людей, связанных с поляками кровными узами, и это не мешает им быть «сугубо русскими».

«На мой взгляд, трагедия поляков заключается в том, что они готовы пожертвовать всем и очень много сделали для сперва католического, а затем и западного мира, чтобы стать своими. Но своими так и не стали», — добавил политолог.

По его словам, Польша была и до сих пор остается для Запада разменной монетой, а то и вовсе вязанкой хвороста, которой тот жертвует, не раздумывая, и сейчас эта история повторяется вновь.

«Я думаю, что не нужно ставить крест на русско-польских отношениях, но тем, кто поставит перед собой задачу сближения русских и поляков, работа предстоит титаническая», — добавил Кочетков.

Неубиваемым козырем, который по мнению эксперта, остается на руках у России, является наша культура, которая для многих польских социальных групп по-прежнему остается интересной и популярной. Но современные поляки, к сожалению, практически ничего не знают о современной России, а местные и западные СМИ, а также и российские либералы, которые эти СМИ обслуживают, усердно поставляют им искаженную и негативную информацию, формируя тем самым совершенно фантастическое представление о России и россиянах.