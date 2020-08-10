Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Попова назвала лидирующие регионы по числу людей с антителами к COVID-19

Попова назвала лидирующие регионы по числу людей с антителами к COVID-19

 Онищенко не согласился с мнением о тяжелом течении коронавируса осенью

Онищенко не согласился с мнением о тяжелом течении коронавируса осенью
В Госдуме указали два пути достижения пенсии в 50 тысяч рублей

В Госдуме указали два пути достижения пенсии в 50 тысяч рублей

 Названа причина штрафа Google московским судом

Названа причина штрафа Google московским судом
Сурайкин заступился за антифашистов перед генпрокурором США Барром

Сурайкин заступился за антифашистов перед генпрокурором США Барром

 Кочетков: Запад так и не принял Польшу, которая ради него отвернулась от РФ

Кочетков: Запад так и не принял Польшу, которая ради него отвернулась от РФ
Попова назвала лидирующие регионы по числу людей с антителами к COVID-19

Попова назвала лидирующие регионы по числу людей с антителами к COVID-19

 Онищенко не согласился с мнением о тяжелом течении коронавируса осенью

Онищенко не согласился с мнением о тяжелом течении коронавируса осенью
В Госдуме указали два пути достижения пенсии в 50 тысяч рублей

В Госдуме указали два пути достижения пенсии в 50 тысяч рублей

 Названа причина штрафа Google московским судом

Названа причина штрафа Google московским судом
Сурайкин заступился за антифашистов перед генпрокурором США Барром

Сурайкин заступился за антифашистов перед генпрокурором США Барром

 Кочетков: Запад так и не принял Польшу, которая ради него отвернулась от РФ

Кочетков: Запад так и не принял Польшу, которая ради него отвернулась от РФ
15:03   10 Августа 2020
Весь мир

Кочетков: Запад так и не принял Польшу, которая ради него отвернулась от РФ

Кочетков: Запад так и не принял Польшу, которая ради него отвернулась от РФ

Тому, кто захочет заняться сближением русских и поляков предстоит проделать титаническую работу, но крест на русско-польских отношениях ставить не стоит.

Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал политолог Алексей Кочетков, рассуждая о сложившейся в Польше ситуации.

По словам эксперта, когда-то русские и поляки, возможно, являлись единой общностью, об этом, говорит, например, польский язык, в котором до сих пор используется много слов, считающихся старорусскими, но вышедшими из употребления в современном русском языке.

«В начале XVII века, во времена польско-литовской интервенции, москвичи, например, понимали поляков без переводчика, — напомнил Кочетков. — Но все это было давно, и вот уже тысячу лет мы живем в разных цивилизациях. Причем мы сейчас живем в своей собственной, а они стали частью западной, и от этого никуда не уйти».

Также эксперт отметил, что, если в чем-то русские и поляки похожи, то в чем-то они отличаются принципиально. При этом в России живет множество людей, связанных с поляками кровными узами, и это не мешает им быть «сугубо русскими».

«На мой взгляд, трагедия поляков заключается в том, что они готовы пожертвовать всем и очень много сделали для сперва католического, а затем и западного мира, чтобы стать своими. Но своими так и не стали», — добавил политолог.

Кочетков: Запад так и не принял Польшу, которая ради него отвернулась от РФ

По его словам, Польша была и до сих пор остается для Запада разменной монетой, а то и вовсе вязанкой хвороста, которой тот жертвует, не раздумывая, и сейчас эта история повторяется вновь.

«Я думаю, что не нужно ставить крест на русско-польских отношениях, но тем, кто поставит перед собой задачу сближения русских и поляков, работа предстоит титаническая», — добавил Кочетков.

Неубиваемым козырем, который по мнению эксперта, остается на руках у России, является наша культура, которая для многих польских социальных групп по-прежнему остается интересной и популярной. Но современные поляки, к сожалению, практически ничего не знают о современной России, а местные и западные СМИ, а также и российские либералы, которые эти СМИ обслуживают, усердно поставляют им искаженную и негативную информацию, формируя тем самым совершенно фантастическое представление о России и россиянах.

«Если эту ситуацию постараться переломить, если создать каналы получения поляками объективной и позитивной информации о нашей стране, то количество симпатизантов России резко увеличится, — добавил эксперт в заключение беседы. — Польское общество очень парадоксальное, и оно начинает уставать от навязываемого ему дискурса. Мне кажется, что скоро появится запрос на позитив из России».

Кочетков: Запад так и не принял Польшу, которая ради него отвернулась от РФ 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #польша #политика #запад #весь мир #русские #поляки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...