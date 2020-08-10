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14:28   10 Августа 2020
Общество

Директор «Дрома» обвинил «Яндекс» в «колдовстве» над поисковой выдачей

Директор «Дрома» обвинил «Яндекс» в «колдовстве» над поисковой выдачей

Директор автомобильного интернет-портала «Дром» Алексей Фищенко объяснил «Политике Сегодня» свое решение пожаловаться на «Яндекс» в Федеральную антимонопольную службу.

По его словам, IT-гигант нарушает закон о конкуренции, используя так называемые «колдунщики» — виджеты поисковой выдачи, которые отвечают на пользовательский запрос прямо на странице с результатами поиска. Благодаря привлекательному внешнему виду «колдунщиков», потенциальные клиенты сервиса могут приобретать товары и услуги, не переходя на отдельную страницу.

«Цель "Яндекса" – заработать как можно больше денег. Тех, кто не кликает на платные ссылки, он старается оставить на своих проектах, а не отдавать бесплатно на другие сайты», — выразил мнение директор «Дрома».

Фищенко убежден, что компания «манипулирует результатами поисковой выдачи» и надеется на справедливое решение от ФАС, которое восстановит честную конкуренцию на рынке.

«Когда на рынке нет честной конкуренции, то всегда страдает конечный потребитель. Надеюсь, беспрецедентное объединение ИT-компаний привлечет достаточное внимание федеральных органов для восстановления порядка в отрасли», — объяснил предприниматель.

Директор «Дрома» обвинил «Яндекс» в «колдовстве» над поисковой выдачей

Владелец интернет-портала вместе с командой специалистов предпочитают классический способ продвижения услуг. «Дром» использует контекстную, баннерную рекламу, интеграцию с видеоблогерами, выборочную рекламу в социальных сетях.

Ранее онлайн-сервисы обратились в ФАС с жалобой на «Яндекс». Причиной, по словам заявителей, стало злоупотребление доминирующим положением поисковика с помощью «колдунщиков», которые уводят пользователей от естественных результатов поиска. Так, компании теряют до 50% посетителей за счет инструментов, доступных только «Яндексу».

Поисковик исключил «переговорный способ разрешения конфликта», именно это и стало причиной обращения ряда онлайн-сервисов в ФАС.

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Автор: Каролина Зулкарнаева
#фас #яндекс

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