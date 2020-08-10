Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Женщины чаще мужчин рассылали резюме в июле

Женщины чаще мужчин рассылали резюме в июле

 Ученый спрогнозировал сроки российской экспедиции на Марс

Ученый спрогнозировал сроки российской экспедиции на Марс
Названа причина штрафа Google московским судом

Названа причина штрафа Google московским судом

 После 12 августа пенсионеры получат крупное пособие в 36 390 рублей

После 12 августа пенсионеры получат крупное пособие в 36 390 рублей
Вассерман: Трамп вынужден быть жестким с РФ из-за демократов

Вассерман: Трамп вынужден быть жестким с РФ из-за демократов

 Маас и Лавров могут обсудить выборы в Белоруссии

Маас и Лавров могут обсудить выборы в Белоруссии
Женщины чаще мужчин рассылали резюме в июле

Женщины чаще мужчин рассылали резюме в июле

 Ученый спрогнозировал сроки российской экспедиции на Марс

Ученый спрогнозировал сроки российской экспедиции на Марс
Названа причина штрафа Google московским судом

Названа причина штрафа Google московским судом

 После 12 августа пенсионеры получат крупное пособие в 36 390 рублей

После 12 августа пенсионеры получат крупное пособие в 36 390 рублей
Вассерман: Трамп вынужден быть жестким с РФ из-за демократов

Вассерман: Трамп вынужден быть жестким с РФ из-за демократов

 Маас и Лавров могут обсудить выборы в Белоруссии

Маас и Лавров могут обсудить выборы в Белоруссии
13:42   10 Августа 2020
Политика

Вассерман: Трамп вынужден быть жестким с РФ из-за демократов

Вассерман: Трамп вынужден быть жестким с РФ из-за демократов

Заявления Соединенных Штатов о так называемой жесткости Белого дома по отношению к российской стороне являются инструментом борьбы внутри американского государства. Об этом сообщил публицист Анатолий Вассерман.

По словам эксперта, американское правительство относилось к СССР во времена холодной войны гораздо жестче, чем сейчас к России. Глава Белого дома Дональд Трамп преувеличивает свои достижения в борьбе с РФ. Скорее всего, он вынужден так поступать из-за демократов.

Анатолий Вассерман подчеркнул, что сейчас в США идет информационная кампания. Политика в отношении Москвы для республиканцев и демократов является частью внутреннего противостояния, пишет iReactor.

Телеканал "Царьград" сообщал, что Вашингтон хочет вытеснить Москву с рынка нефтепродуктов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#сша #вассерман #трамп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...