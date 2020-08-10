Вассерман: Трамп вынужден быть жестким с РФ из-за демократов

Заявления Соединенных Штатов о так называемой жесткости Белого дома по отношению к российской стороне являются инструментом борьбы внутри американского государства. Об этом сообщил публицист Анатолий Вассерман.

По словам эксперта, американское правительство относилось к СССР во времена холодной войны гораздо жестче, чем сейчас к России. Глава Белого дома Дональд Трамп преувеличивает свои достижения в борьбе с РФ. Скорее всего, он вынужден так поступать из-за демократов.

Анатолий Вассерман подчеркнул, что сейчас в США идет информационная кампания. Политика в отношении Москвы для республиканцев и демократов является частью внутреннего противостояния, пишет iReactor.

Телеканал "Царьград" сообщал, что Вашингтон хочет вытеснить Москву с рынка нефтепродуктов.