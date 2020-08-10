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14:13   10 Августа 2020
Россия

Россияне сочли достойной пенсию в 59 тысяч рублей

Россияне сочли достойной пенсию в 59 тысяч рублей

Россияне при выходе на пенсию хотели бы в среднем получать 59 тысяч рублей в месяц. Именно такая сумма, по их мнению, обеспечит достойную жизнь в зрелом возрасте, показал опрос НПФ Сбербанка.

Представления об идеальной пенсии зависит от пола респондентов, их образования, текущего уровня доходов и профессии. Мужчины в среднем рассчитывают на пенсию в 61 тысячу рублей, женщины — 56 тысяч рублей. Наибольшие выплаты хотели бы получать студенты (62 000 рублей) и люди с высшим образованием (61 000 рублей).

Специалисты, ведущие частную практику, а также фрилансеры оценивают размер пенсии в старости выше, чем россияне других специальностей, — в среднем в 67 000 рублей в месяц. Маркетологи, PR-специалисты и работники сферы транспорта и связи также претендуют на высокие доходы в старости — 64 тысячи рублей.

По данным опроса, пенсионные ожидания россиян зависят от региона. Больше всего в старости хотят получать москвичи — 92 тысячи рублей в месяц. На втором месте — жители Владивостока (78 тысяч рублей). Тройку замыкают жители Петербурга, претендующие на 70 тысяч рублей. Самые скромные пенсии хотят в Ульяновске и Ярославле (по 48 тысяч рублей)

Россияне сочли достойной пенсию в 59 тысяч рублей

Комментируя результаты опроса, вице-президент, директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка Илья Мамонтов заметил, что культура самостоятельных накоплений в России только начинает развиваться. По его словам, во многих развитых странах невысокая пенсия компенсируется участием в корпоративных пенсионных программах и собственных накоплений на старость.

«Со стороны клиентов мы видим интерес к простым, полезным и удобным инструментам, таким как индивидуальный пенсионный план в Сбербанк Онлайн. Чем раньше начать копить с помощью индивидуального пенсионного плана, тем больше будет размер дополнительной пенсии. Если молодой человек с 25 лет начнет откладывать сумму, равную стоимости двух бутербродов в день, это порядка 120 рублей, то его пенсия составит около 50 000 рублей ежемесячно», — рассказал эксперт.

Исследование НФП Сбербанка проводилось в июле 2020 года методом социологического опроса в крупных и средних российских городах с населением более 500 тысяч человек.

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Автор: Арсений Аскольский
#пенсия #сбербанк #нфп

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