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13:25   10 Августа 2020
Политика

Лукашенко стремится к сохранению стабильности в Белоруссии

Лукашенко стремится к сохранению стабильности в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сохранит стабильность в стране, несмотря на протестные акции, вызванные недовольством итогами выборов главы государства. Об этом стало известно в понедельник, 10 августа.

Белорусский лидер подчеркнул, что не допустит майдана в стране, «как бы кому-то этого ни хотелось» . Он также пообещал дать адекватный ответ на несанкционированные митинги. Лукашенко уточнил, что во время протестов пострадали 25 силовиков.

Напомним, выборы президента Белоруссии закончились протестами. Согласно официальным данным, за Лукашенко проголосовали более 80% белорусов. Кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская отказалась признавать результаты выборов.

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Автор: Борис Нестеров
#белоруссия #лукашенко #протесты

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